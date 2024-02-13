ميدالية جديدة.. دمياط تحصد فضية بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

استطاع اللاعب عبد الرحمن محمد صبري، لاعب المشروع القومي للموهبة في دمياط والبطل الأولمبي لرياضة رفع الأثقال مرحلة الناشئين، من حصد المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 61 كيلو تحت 15 سنة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال ( تحت 15 / 17 / 20 سنة ) والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصالة عادل خير الله بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 10 / 2 حتي 16 / 2 / 2024م .

جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية أو عالمية أو أولمبية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كما استطاع اللاعب محمد محمد علي الطنطاوي لاعب المشروع القومي للموهبة في دمياط والبطل الأولمبي لرياضة رفع الأثقال مرحلة الناشئين من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 44 كيلو في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال ( تحت 15 / 17 / 20 سنة ) والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصالة عادل خير الله بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 10 / 2 حتي 16 / 2 / 2024م .

‎وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية .