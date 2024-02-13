اليوم.. طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء أمطار متوسطة إلى خفيفة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمى والصغرى 13 درجة .