شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة "Despicable Me 4"

طرحت استديوهات “يونيفرسال” الترفيهية الإعلان التشويقي للجزء الرابع من سلسلة الرسوم المتحركة “Despicable Me”، والمقرر طرحه بصالات السينما في يوليو 2024.

وسيعود كل من ستيف كاريل وكريستين ويج وبيير كوفين وميراندا كوسجروف وستيف كوجان للفصل التالي من سلسلة الرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول الشرير الخارق “جرو” وجيشه من التوابع الصفراء “Minions”.

ومن المقرر أن تستقبل صالات السينما في الأول من يوليو المقبل، فيلما مشتقا من هذه السلسلة بعنوان "Minions: The Rise of Gru" بعد تأجيله لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. ويتتبع الفيلم بدايات جرو منذ طفولته ورحلته لتنفيذ خطته والتي يأمل خلالها في أن يصبح الشخص الأكثر شرًا على وجه الأرض.