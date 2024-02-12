البابا تواضروس يبحث مع المنسقين الإعلاميين للإيبارشيات آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، خلال لقاءه مع المنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية داخل مصر عن "آليات العمل الرعوي المؤسسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

ووفق بيان، تناول اللقاء الرؤى والجهود التي تجري في الكنيسة، بغية تطوير العمل الرعوي بكافة مناحيه، راصدًا بعض ملامح من هذه الجهود، من بينها:

١- اللوائح الجديدة: لتنظيم العمل الكنسي بكافة فروعه.

٢- المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية: بهدف تطوير العمل الخدمي داخل الكنيسة، بما يتناسب مع متغيرات العصر، والأخذ أساليب الإدارة الحديثة.

٣- مركز لوجوس للمؤتمرات: لإيجاد مكان لائق لعمل فعاليات الكنيسة تتناسب مع مكانة الكنيسة القبطية.

٤- ملتقيات الشباب: بهدف ربط شباب المهجر بكنيستهم الأم، وتأصيل ارتباط شباب الكنيسة في مصر بكنيستهم.

٥- تأهيل الكهنة الجدد: لإكسابهم خبرات رعوية متنوعة من خلال كورسات في التدبير الكنسي والتنمية والمشورة.

٦- سيمينارات المجمع المقدس: بهدف عمل دراسات مركزة في موضوع رعوي معين، من منطلق الأهمية الكبرى للدراسة المستمرة لقيادات الكنيسة.

٧- المؤسسات: مثل المكتبة البابويةبهدف أن يكون للكنيسة القبطية مكتبة تليق بتاريخها وعراقتها.

٨- مكتب ملتقيات لوجوس: الذي جاءت كضرورة لتنظيم الملتقيات الشبابية ووضع رؤية لها.

٩- مكتب لتنظيم أسابيع الخدمة: وذلك للخدام والشباب من إيبارشياتنا بالخارج الذين يأتون لتقديم خدمات متنوعة في كنائسنا بقرى ومراكز ومدن مصر.

١٠- استضافة فاعليات عالمية: مثل استضافة الكنيسة القبطية اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط، وقريبًا سنستضيف اجتماعات مجلس الكنائس العالمي.

حيث جاء ذلك اللقاء في اطار ختام اللقاء الدوري للمنسقين الإعلاميين الذي نظّمه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم في المقر البابوي، احتفالا بمرور ١٠ سنوات على إنشاء المركز، تضمن اللقاء عرضًا لمشروع جديد وهو مشروع "اعرف إيبارشيتك"، ومحاضرة عن "السوشيال ميديا أداة للخدمة - رؤية"، وتقديم للمرحلة الرابعة من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، وندوة عن "أخبار الإيبارشيات - تواصل ومشاركة".

كما اشتمل اللقاء على زيارة ميدانية لمقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، ومقر سكرتارية قداسة البابا حيث استمع المنسقون الإعلاميين إلى عروض تقديمية لرؤية العمل بهما.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

رحب قداسة البابا بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في ٦ محافظات حتى الآن، والتي تخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية.

ومن جهته أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدمتها للمصريين، لافتًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.



