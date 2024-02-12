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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مارفل تطرح الإعلان التشويقي لفيلم “Deadpool and Wolverine”

Deadpool and Wolverine
Deadpool and Wolverine
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طرحت استديوهات مارفل الترفيهية الإعلان التشويقي الأول للجزء الثالث من فيلم الحركة “Deadpool” والذي يحمل اسم “Deadpool and Wolverine”، ومن المقرر طرحه في مايو المقبل بصالات السينما.

تدور أحداث الجزء الثالث حول عودة (ولفيرين) للعمل من جديد بعد تعافيه من إصابته، إلا أنه لا يعمل وحده حيث يتعاون مع شخصية (ديدبول) لمحاربة عدو مشترك لهما.

وكانت شخصية "Deadpool" واحدة من الشخصيات القليلة المميزة التي يمتلكها استوديو آخر بخلاف "ديزني"، لكنه دخل تحت مظلة استديوهات "مارفل" التابعة للمملكة السحرية، عقب صفقة شراء "فوكس توينتي سينشري" بقيمة 71.3 مليار دولار في مارس الماضي.تُعد السلسلة واحدة من أكثر الامتيازات نجاحًا في هوليوود، حيث حصد الجزئين الأول والثاني إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار.

تدور أحداث السلسلة حول شخصية القاتل المأجور وايد ويلسون (ديدبول)، وقصة تحوله إلى واحد من أبرز الأبطال الخارقين.

Deadpool Wolverine