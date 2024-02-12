أنجيليك بوشار تكتب: ظاهرة تايلور سويفت.. فن «القوة الناعمة» الذى يقسم الولايات المتحدة

الناقل الثقافي والسياسي الرسمي للديمقراطيين في السباق للانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبحت نجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت البالغة من العمر ٣٤ عامًا منتشرًة في كل مكان. أصبحت تايلور سويفت، وهي شخصية أساسية في مجال الترفيه المصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، رأس حربة القوة الناعمة، وهو مفهوم شاع في السنوات الأخيرة من قبل العالم السياسي جوزيف ناي. لقد كانت القوة الناعمة عنصرًا قويًا في خدمة الولايات المتحدة منذ إنشائها، وقبل فترة طويلة من تحولها إلى قوة عالمية معترف بها. إذا كان هذا المفهوم مفيدًا لفهم السياق الذي تعمل فيه الدبلوماسية العامة، فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف تساهم القوة الناعمة في تحسين صورة السياسات وتأثيرها فيما يتعلق بالشئون الداخلية.

مع اقتراب انتخابات نوفمبر ٢٠٢٤، فإن التعرض المفرط لوسائل الإعلام لتايلور سويفت ليس له التأثير المتوقع.. تم تقديمها كناشطة بيئية، وتم تسليط الضوء على استخداماتها للطائرة الخاصة على الشبكات الاجتماعية، ولا سيما لزيارة رفيقها في مدينة كانساس سيتي، ترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكي.. نظرًا لكونها إنسانيًة وحليفًة للمجموعات المضطهدة والمهمشة، ليس لدى المغنية مشكلة في المشاركة عام ٢٠١٩ في شنغهاي، خلال حفل موسيقي سنوي يهدف إلى زيادة ظهور علي بابا، أقوى متاجر التجزئة للتجارة الإلكترونية في الصين. وهي ناشطة نسوية شرسة، لكنها ظلت صامتة بشأن الاعتداءات الجنسية المزعومة التي ارتكبتها حماس خلال الهجمات التي وقعت في ٧ أكتوبر في إسرائيل واحتجاز النساء اليهوديات في غزة، كما يؤكد ديفيد إن جي، في مقالته بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ (المصدر: بريتبارت).

تايلور سويفت الداعم الرئيسي لحملة جو بايدن؟

يصف العديد من المراقبين الصحفيين السياسيين نجمة البوب تايلور سويفت بأنها الرافعة والداعمة الرئيسية لحملة جو بايدن الرئاسية. هل حقا ذلك؟ يظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن نفوذها السياسي المحتمل سيكون صفرا تقريبا.. في تقريرهم المنشور يوم الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ في صحيفة "نيويورك تايمز"، يصف ريد جي إبستاين وليزا ليرير وكاتي جلوك وكاتي رودجرز استراتيجية نظام بايدن البيئي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "تجنيد المشاهير والنجوم ووسائل الإعلام والرؤساء الديمقراطيين السابقين". وتأتي هذه الدراسة في وقت يتقدم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة ٥٪ على المستوى الوطني (استطلاع أجرته مؤسسة RealClearPollig) وفي وقت وصلت فيه شعبية الرئيس الأمريكي الحالي إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.

وبحسب هذا التقرير، فإن مغنية البوب تأتي على رأس قائمة الداعمين المحتملين لحملة جو بايدن. كانت حملة جمع التبرعات في جنوب كاليفورنيا في ديسمبر الماضي فرصة لحملة بايدن للقاء أصحاب النفوذ وتقديم محتوى لهم و"لغة مواتية" أخرى للرئيس الأمريكي الحالي. ومن المخطط أيضًا، كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، استضافة حملة لجمع التبرعات مع اثنين من الرؤساء الديمقراطيين السابقين، هما بيل كلينتون وباراك أوباما.

الهدف ذو الأولوية لفريق بايدن؟ تايلور سويفت، نجمة البوب البالغة من العمر ٣٤ عامًا، يمكنها جذب ملايين المتابعين بمنشور واحد على إنستجرام وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال حفلاتها الموسيقية. أدى دعمها للرئيس الحالي بايدن في عام ٢٠٢٠ وواحد فقط من منشوراتها العام الماضي على إنستجرام إلى ٣٥٠٠٠ تسجيل جديد في قوائم الناخبين الأمريكيين. قد تصل قيمة نداءات فنانة البوب لجمع التبرعات لحملة جو بايدن إلى ملايين الدولارات للفريق الديمقراطي. ومن المقرر أن تجري الجولة القادمة للفنانة في الولايات المتحدة، "Eras Tour"، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات. ومع ذلك، يميل استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ريدفيلد آند ويلتون مؤخرًا إلى تخفيف حماسة فريق جو بايدن: إن تأثير الفنانة بين ما يسمى بالناخبين الأمريكيين "العائمين" نسبي تمامًا. ويكشف هذا الاستطلاع الذي أجري لصالح مجلة نيوزويك نهاية يناير الماضي، أن ١٨٪ من الناخبين الـ١٥٠٠ الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن دعم تايلور سويفت سيجعلهم "أكثر احتمالا"، "بدرجات متفاوتة" لدعم مرشح معين. لكن ما يقرب من ١٧٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن دعم الفنانة لمثل هذا المرشح من شأنه أن يعطلهم. علاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستطلعين ليسوا من محبي تايلور سويفت. من بين جميع الذين شملهم الاستطلاع، قال ٤٥٪ إنهم جزء من "قاعدة المعجبين" بنجمة البوب مقارنة بـ٥٤٪ قالوا إنهم ليسوا كذلك (وفقًا لرئيسة تحرير مجلة نيوزويك كاثرين فونج). علمًا بأن الخطأ في الاستطلاع يكون زائد أو ناقص ٢.٥٣٪.

ويأتي تقرير التايمز أيضًا في وقت أثارت فيه الصور الجنسية الصريحة للفنانة المعدلة بالذكاء الاصطناعي الذعر على الإنترنت وفى إدارة بايدن.

أنجيليك بوشار: كاتبة فرنسية مهتمة بقضايا السينما والموسيقى، إلى جانب اهتماماتها بالقضايا السياسية والعسكرية فى القارة الأوروبية.. تكتب لنا عن دور مغنية الراب تايلور سويفت فى حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن.