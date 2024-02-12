هالر.. محارب يهزم السرطان ويعود ليتوج منتخبه ببطولة الأمم الأفريقية

السرطان يحتاج لمحارب قوي، ومريض عنيد لا يتقبل أن يهزم أمام الخبيث، بالقوة والإيمان تستطيع أن تهزم هذا المرض اللعين وتكتب قصتك وسط قصص الأبطال الذين هزموه، بالرغم من خطورة المرض وصعوبته يستطيع آلاف الأشخاص النجاة بفضل عزيمتهم، وكان آخر القصص التي تتصدر العالم الآن هي انتصار اللاعب "سيباستيان هالر" لاعب ساحل العاج "كوت فوار" حيث كان مصاب بالسرطان، وتغيب عن فريقه ومنتخبه لفترة وعاد ليشارك مع منتخبه وتوج ببطولة الأمم الأفريقية.

اللاعب البالغ من العمر 29 عام والذي يعد قدوة في القتال والانتصار سواء خارج الملعب لمرضى السرطان او داخل الملعب لجميع لاعبي العالم، قاد فريقه لمجد افريقي عظيم وربما هي جائزة القدر وزملائه له مكافأة له على الفترة الصعبة التي مر بها وقوته في الانتصار على المرض، حيث فاز منتخب بنتيجة 2-1 على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية للنسخة 34 من البطولة وفاز باللقب على ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

واللاعب مهاجم لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، وخاض رحلة تحد طويلة بعدما عانى من السرطان ثم أجرى رحلة علاج لإزالة ورم سرطاني كشفه في يوليو عام 2022 وعاد للمباريات في يناير 2023 قبل أن يعود لخوض المباريات في بطولة الأمم الأفريقية وهو من أحرز هدف الفوز لصالح منتخب كوت ديفوار على المنتخب النيجيري في الدقيقة 81 ويشيد الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالهدف الذي فاز به بالبطولة.