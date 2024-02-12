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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

وكيل إسكان النواب: وزارة الزراعة ستحدد الأحوزة العمرانية الجديدة.. فيديو

الأحوزة العمرانية
الأحوزة العمرانية الجديدة
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كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الضوابط الخاصة بأزمة المباني الخارجة عن الحيز العمراني، مؤكدا أن المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها.

وأشار “شكري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن وزارة الزراعة هي التي ستحدد الأحوزة الجديدة وتسليمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه سيتم التصالح على المباني القريبة من الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر الماضي.

وتابع النائب طارق شكري: قبل شهر رمضان ستكون اللائحة التنفيذية موزعة على الإدارات والوحدات المحلية، ووزارة الإسكان قامت بمجهود كبير خلال شهر يناير الماضي لإنهاء بنود اللائحة المرنة؛ لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح. 

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