مواطن يُطالب بتوفير معاش: ابنى مريض وأنا مُسن عاجز

العم محمود عبد السلام رجل مسن تكاثرت عليه الهموم، وتكالبت عليه الدنيا بكل ما فيها؛ ليستيقظ على آهات من آلام الشيخوخة والمرض، ولآنه قد طفح به الكيل فقد اقترح عليه أحد جيرانه بأن يرسل رسالة إلى البوابة نيوز لعلها تكون ملاذه ليحكى فيه قصته بما تحمله من معاناه وآلام قائلا: أنا رجل مٌسن وكنت أعمل عاملًا باليومية ومع الوقت مرضت مرضًا شديدًا أعجزني عن الحركة.

ويتابع: بسبب مرضى فقدت الدخل الذى أُنفق به عليَّ وعلى أسرتي؛ خاصة أنى لي ابن مريض يُعانى من مشاكل بالقلب وله علاج خاص به يجب أن يُوفر له شهريًّا فضلا عن أن سعره غالٍ.

يواصل: حاولت كثيرا العمل برغم مرضى ولكنى لم استطع لظروف المرضية الخاصة وسنى فاقترح على احد جيراني بان اتقدم بأوراقي الى وزارة التضامن للبت في امرى.

ويتابع: توجهت إلى الوزارة مرفقا بطلبي كل الأوراق التي تثبت حالتي وحالة ابنى ولكن دون جدوى.

يختم: طفح بي الكيل انا وابنى ولا اخشى الا على ابنى ذلك لأنى ليس لي دخل انفق عليه لا على علاجي ولا علاج ابنى المصاب بالقلب فرفقا بي وبابني. للتواصل 01224948423