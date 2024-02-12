فوز ساحق لمنتخب مصر للريشة الطائرة على نظيره الأوغندي في بطولة أفريقيا

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-0، في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

ومثل منتخبنا الوطني في اللقاء كلا من: "أدهم حاتم - محمد مصطفى كامل" على صعيد الفردي وكلا من: "أحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم" في منافسات الزوجي.

وتضم قائمة منتخب الرجال 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي وعبد الرحمن مجدي".

ويقود منتخبنا الوطني فنيًا، محمود عزت كمدير فني ومنير فايز في منصب المدرب العام.

وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هم: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.