لجنة اختيار الوظائف القيادية بجامعة المنوفية تستأنف عملها برئاسة "القاصد"

استأنفت لجنة اختيار الوظائف القيادية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعمالها لإجراء المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة المدير العام بكلية طب الأسنان وكلية التمريض.

ضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف الفقي وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور ابراهيم محمد يوسف عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة السادات.

وأشار القاصد بأن اللجنة استقبلت ٢٢ متقدما لشغل وظيفة المدير العام بكليتي طب الأسنان والتمريض وقد اجرت اللجنة المقابلات وفقا لقواعد وشروط الإعلان المسبق عنها لعدد من الوظائف القيادية من الأمناء المساعدين والمديرون العموم بالإدارة العامة لجامعة المنوفية والكليات.

هذا وقد قامت اللجنة بتقييم المتقدمين من خلال المعايير المهنية التي تتناسب وطبيعة الوظيفة المعلن عنها من حيث عامل الكفاءة والخبرة المهنية ومقترحات التطوير وزيادة الإنتاجية بما سيضيفه المتقدم من مهارات وخبرات في بيئة العمل والتي تعكس صورة احترافية عن المهام المنوطة بالوظيفة وقدرة المتقدم على خلق بيئة عمل صحية ينساب فيها العمل بمرونة وبدون أي عوائق والقدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكلات.