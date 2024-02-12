محمد الجبالي: معرض "سيريالي" يضم 22 عملًا في النحت والتصوير لـ3 فنانين متميزين

قال الناقد محمد الجبالى، مدير جاليرى قرطبة، إن معرض "سيريالى"، يضم ٢٢ عملا فى النحت والتصوير للفنانين أحمد صابر، وياسر رستم، وخالد حامد، مؤكدًا أن كل منهم له أسلوب خاص ومعالجات تشكيلية سريالية فى تجربة شديدة الخصوصية.

وأضاف "الجبالي" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أعمال الفنان أحمد صابر مستوحاة من أدب نجيب محفوظ تارة، ومن الخيال الخصب الذى يتمتع به الفنان تارة اخرى، بأسلوب واقعى يجمع بين قوة الرسم والتكوين المحكم.

وتابع: تأتى لوحات ياسر رستم تناقش كل جوانب الحياة الإنسانية بمعالجات مختلفة وتكوينات غير معتادة تجعل المتلقى فى حلم بعيد عن الواقع من خلال اختزال الشكل وقوة الأداء".

وأردف: "أما اعمال خالد حامد النحتية فهى نحت مباشر من الخشب تم استخدام اشجار مختلفة كالجميز والتوت والسرسوع فى نحت هذه الأعمال التى تتسم بنضج سيريالى وقام الفنان بتركيب الحامل ليصبح جزء لا يتجزء من العمل الفنى".

وأشار مدير جاليرى قرطبة، الى ان التجارب الموجودة فى هذا المعرض تجارب سيريالية تطرح سؤال واحد هو اين تتجه المدرسة السيريالية المصرية الآن.

الجدير بالذكر ان جاليرى قرطبة افتتح مساء أمس الاحد، معرض "سيريالى" لـ3 فنانين هم الفنان احمد صابر (التصوير)، والفنان خالد حامد (نحت)، وياسر رستم (تصوير)، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

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