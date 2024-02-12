اتحاد الطائرة يعلن مواعيد دور الثمانية لدوري الرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز فيما يخص الرجال والسيدات والتي ستقام خلال الأيام المقبلة داخل مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الرجال يومي الثلاثاء، الثالث عشر من فبراير والأربعاء الرابع عشر من فبراير الجاري على أن تقام مباريات السيدات يومي الجمعة والسبت، السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الرجال على النحو التالي:

الثلاثاء:

الاتحاد السكندري ضد سموحة (الثانية ظهرا)

سبورتنج ضد طلائع الجيش (الرابعة عصرا)

الأهلي ضد إيسترن كومباني (السادسة مساء)

الزمالك ضد بتروجت (الثامنة مساء)

الأربعاء:

طلائع الجيش ضد سبورتنج (الثانية ظهرا)

سموحة ضد الاتحاد السكندري (الرابعة عصرا)

بتروجت ضد الزمالك (السابعة مساء)

إيسترن كومباني ضد الأهلي (التاسعة مساء)

فيما جاءت مواعيد مباريات السيدات على النحو التالي:

الجمعة :

الصيد ضد سموحة (الثانية ظهرا)

سبورتنج ضد الشمس (الرابعة عصرا)

الزمالك ضد وادي دجلة (السادسة مساء)

الأهلي ضد الزهور (الثامنة مساء)

السبت :

الشمس ضد سبورتنج (الثانية ظهرا)

سموحة ضد الصيد (الرابعة عصرا)

الزهور ضد الأهلي (السادسة مساء)

وادي دجلة ضد الزمالك (الثامنة مساء)