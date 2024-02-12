بالفيديو.. المرور: كثافات أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو وشارع رمسيس

استعرض برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية مصر الأولى، تفاصيل الحالة المرورية لليوم الإثنين.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل بالتدريج حتى الوصول لغمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو الاتجاه للمهندسين كثافات مرورية.

وأضافت أن شارع بورسعيد يشهد سيولة مرورية بداية من نزلة كوبري أكتوبر وحتى منطقة الزاوية الحمراء وهناك كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، أما الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، فإنه يشهد كثافات بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

فيما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد باقي شارع الهرم تباطؤًا في حركة سير السيارات، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وتوجد في شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.