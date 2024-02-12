السكرتير العام لرابطة جنوب شرق آسيا يزور الهند لبحث سبل التعاون

وصل السكرتير العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كاو كيم هورن، مساء الأحد، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة رسمية للهند تستغرق خمسة أيام؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جيسوال، في معرض تدوينة له على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "إننا نرحب بزيارة السكرتير العام لرابطة آسيان التي تعتبر أول زيارة رسمية يقوم بها للهند منذ توليه منصبه خلال شهر يناير عام 2023".

وأضاف: "إن هذه الزيارة تتيح فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا".

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أنه من المقرر أن يعقد سكرتير عام رابطة آسيان خلال هذه الزيارة اجتماعات مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار وشخصيات بارزة أخرى في نيودلهي، وسيلقي محاضرة في مجلس الشئون العالمية تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين رابطة آسيان والهند في إطار الهيكل الإقليمي المتطور".

ولفتت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن العلاقات مع رابطة آسيان تمثل دعامة هامة لسياسة الاتجاه شرقا التي تنتهجها الهند منذ عشرة أعوام، وأنها تدعم رؤيتها إزاء منطقة "الإندو - باسفيك"، مشيرة إلى أن هذه العلاقات كانت قد ارتقت خلال عام 2022 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن الهند تؤيد مركزية الرابطة ورؤيتها إزاء المنطقة.