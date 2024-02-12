علي باشا مبارك أبو التعليم في مصر وواحد من رواد النهضة الحديثة

علي باشا مبارك من الشخصيات البارزة في مصر، حيث أحدث تطويرا ملحوظا في التعليم في مصر حتي لقب بأبو التعليم، وكما يعد أحد رواد النهضة الحديثة وساهم إسهامات بارزة في نهضة مصر، فتولي في حياته ثلاث وزارات وهي التربية والتعليم والأوقاف والموارد المائية.

حياته

ولد علي مبارك في عام 1823 بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية،التي كانت تتبع في ذلك الوقت مركز دكرنس، وتعلم " علي مبارك "مبادئ القراءة والكتابة، ودفعه ذكاؤه الحاد وطموحه الشديد الي في التعليم للإلتحاق بمدرسة الجهادية بالقصر العيني في عام 1835.

وهو في عمر الثانية عشرة ، وكانت المدرسة داخلية يحكمها النظام العسكري الصارم، وعقب عام ألغيت مدرسة الجهادية من القصر العيني، واختصت مدرسة الطب بهذا المكان، وانتقل علي مبارك مع زملائه إلى المدرسة التجهيزية ، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد أبي خضر ،وتم اختياره مع مجموعة من المتفوقين للالتحاق بمدرسة المهندخانة في بولاق عام 1839 .

ومكث علي مبارك في المدرسة خمس سنوات درس في أثنائها الجبر والهندسة والكيمياء والمعادن والجيولوجيا، والميكانيكا، والفلك، والأراضي وغيرها، حتى التخرج .

أعمال علي مبارك

شارك علي باشا مبارك في العديد من المشروعات القومية، حيث تولى الخديوي إسماعيل الحكم في 18 شعر يناير عام 1863 وكان قد زامل علي مبارك في بعثة الأنجال، فاستدعاه فور جلوسه على عرش البلاد، وألحقه بحاشيته، وعهد إليه قيادة مشروعه المعماري العمراني، بإعادة تنظيم القاهرة على نمط حديث: أ هذا التخطيط اليد الآن في وسط القاهرة.



نظارة القناطر الخيرية

وأسند إليه إلى جانب ذلك نظارة القناطر الخيرية ليحل مشكلاتها، فنجح في ذلك وتدفقت المياه إلى فرع النيل الشرقي لتحيي أرضه وزراعاته، فكافأه الخديوي ومنحه 300 فدان، ثم عهد الخديوي إليه بتمثيل مصر في النزاع الذي اشتعل بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس، فنجح في فض النزاع؛ فكّرم من العاهلين: المصري والفرنسي.

ثم أصدر الخديوي قرارا في 30 من أكتوبر عام 1866 بتعيينه وكيلا "عام لديوان المدارس، بالإضافة إلي نظارة القناطر الخيرية.

إصدار لائحة رجب

وفي عام 1868 أصدر لائحة لإصلاح التعليم عرفت بلائحة رجب عام ثم ضم إليه الخديوي ديوان الأشغال العمومية، وإدارة السكك الحديدية، ونظارة عموم الأوقاف، والإشراف على الإحتفال بافتتاح قناة السويس.



بعثة الأنجال وسفر علي مبارك الي فرنسا

اختير علي مبارك ضمن مجموعة من الطلاب النابغين للسفر إلى فرنسا في بعثة دراسية عام 1849، وتضمنت البعثة أربعة من أمراء بيت محمد علي باشا ،أحدهما كان إسماعيل بك إبراهيم، الذي صار بعد ذلك الخديوي إسماعيل، ولذا أطلق هذه البعثة اسم "بعثة الأنجال"،

سعى علي مبارك لتعلم الفرنسية حتى أتقنها، و كان مع إثنين من زملائه من المتفو وعقب قضائه ثلاث سنوات في المدفعية والهندسة الحربية، التحق بعد ذلك بالجيش الفرنسي في دولة فرنسا للتدريب ولم تطل مدة التحاقه،ولكن صدور الأوامر من عباس الأول الذي تولى حكم مصر بعودة علي مبارك حالت دون استمراره بالجيش الفرنسي.

عودته الي مصر

عمل مبارك بمهنة التدريس عقب عودته الي مصر ثم التحق بحاشية عباس الأول مع اثنين من زملائه في البعثة، وأشرف معهما على امتحان المهندسين، وصيانة القناطر الخيرية.

لماذا أطلق عليه أبو التعليم:

عرض على عباس الأول مشروعا لتنظيم المدارس تبلغ ميزانيته مائة ألف جنيها في ذلك الوقت ولكن عباس الأول لم يوافق علي هذا المبلغ نظرا لأنه ملغ. كبير في هذا الوقت.

فأحال المشروع إلى علي مبارك وزميليه، وكلفهم بوضع إدارة ناظر واحد، وإلغاء مدرسة الرصدخانة، وإرجاء فتحها حتى تعود البعثة التي اقترح إرسالها إلى أوروبا فتدير المدرسة.

عقب ان تولى إدارة ديوان المدارس أعاد ترتيبها وفق مشروعه، وعين المدرسين، واختاذالكتب ورتب الدروس، واختار اواشترك مع عدد من الأساتذة في تأليف بعض الكتب المدرسية، وأنشأ مطبعتين، وباشر بنفسه رعاية شؤون الطلاب ، وكما أسهم بالتدريس في بعض المواد، واهتم بتعليم اللغة الفرنسية حتى أجادها الخريجون.

بيت ثقافة علي مبارك

بيت ثقافة علي مبارك برمبال الجديدة

وتضم القرية بيت ثقافة على مبارك الذي أنشئ عام ٢٠٠٧، وأوضح محمود هاشم مدير بيت ثقافة على مبارك، ان البيت يتكون من دورين ويضم مكتبة طفل ومكتبة عامة وحجرة متعددة الأنشطة ومخزن، ويحرص على تنمية مهارات الموهوبين، ومن أبرز أنشطته الغناء والشعر وورش فن تشكيلي.

و قد نجحت الفرقة في إحياء التراث الشعبى من خلال الأغانى الشعبية من وحى البيئة، كما فاز بيت ثقافة علي باشا مبارك بالعديد من المراكز ومنها، المركز الأول على مستوى إقليم شرق الدلتا الثقافى كأفضل بيت ثقافة عام ٢٠٠٧، وحصد المركز الاول على مستوى الجمهورية كأفضل بيت ثقافة عام ٢٠١٩ وتم تكريمه من خلال رئيس الهيئة.

مدرسة علي مبارك برمبال الجديدة

تضم قرية برمبال مدرسة على مبارك الابتدائية والتي بنيت بناء على طلب شباب القرية، على مساحة تقريبية ١٥٠٠ متر، وتضم ١٤ فثار تقريبا فصلا ومكتبة وقاعة لتعليم اللغة الإنجليزية وثلاثة