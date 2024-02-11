اقرأ غدًا في «البوابة».. كارثة تفوق الوصف.. «نتنياهو» يُصر على اجتياح رفح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 12 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ترامب يُهدد: لا أضمن أمن دول الناتو حال فوزي بالانتخابات

الحرب فى أوكرانيا.. «ماكرون» يناقش مع «زيلينسكى» احتياجات كييف العسكرية

كارثة تفوق الوصف.. نتنياهو» يُصر على اجتياح رفح: سيتم إنشاء ممر آمن لإجلاء المدنيين

«حماس» تُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال مسئولية التداعيات المحتملة للاعتداء

3 قتلى.. السنغال تغرق فى أزمة بعد قمع الاحتجاجات

الفلبين تتهم البحرية الصينية بتنفيذ مناورات خطيرة

أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة فى قصف لجيش الاحتلال

وزيرة الصحة الفلسطينية: 8200 مفقود تحت الأنقاض مُنذ العدوان على غزة