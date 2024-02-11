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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. كارثة تفوق الوصف.. «نتنياهو» يُصر على اجتياح رفح

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 12 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ترامب يُهدد: لا أضمن أمن دول الناتو حال فوزي بالانتخابات

الحرب فى أوكرانيا.. «ماكرون» يناقش مع «زيلينسكى» احتياجات كييف العسكرية

كارثة تفوق الوصف.. نتنياهو» يُصر على اجتياح رفح: سيتم إنشاء ممر آمن لإجلاء المدنيين

«حماس» تُحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال مسئولية التداعيات المحتملة للاعتداء

3 قتلى.. السنغال تغرق فى أزمة بعد قمع الاحتجاجات

الفلبين تتهم البحرية الصينية بتنفيذ مناورات خطيرة

أسيرين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة فى قصف لجيش الاحتلال

وزيرة الصحة الفلسطينية: 8200 مفقود تحت الأنقاض مُنذ العدوان على غزة

البوابة ترامب أوكرانيا كارثة رفح