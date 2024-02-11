الأربعاء... أردوغان يقوم بزيارة تاريخية لمصر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيارة رسمية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، في جولة إقليمية هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفقا لوكالة الأناضول.

سيشارك أردوغان بصفة ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي ستقام في دبي يوم 13 فبراير تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

سيلقي كلمة رئيسية في القمة، التي تجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ورجال / سيدات الأعمال.

من المنتظر أن يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، وفي مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تعزيز العلاقات مع مصر

تهدف زيارة أردوغان إلى القاهرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.

ووفقا للوكالة الرسمية التركية، ستركز المحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الخطوات الممكن اتخاذها في هذا السياق.

ستتضمن أجندة أعمال الزيارة تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

تأتي هذه الزيارة في سياق مساعي تركيا لتعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، خاصة بعد التوتر الذي شهدته العلاقات التركية المصرية في السنوات الماضية.

تكتسب هذه الجولة أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.

من المتوقع أن تُساهم هذه الزيارة في تحسين العلاقات بين تركيا والإمارات ومصر، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.