صوت الناس.. زينب تستغيث للحصول على "معاش" يعينها على المعيشة وتربية أولادها

الأحد 11/فبراير/2024 - 08:56 م

تشتكي"زينب محسن حسن عبد ربه" من ظروف قاسية أوصلتها إلى أن يطفح بها الكيل؛ حيث صارت بمنزلة الأب والأم فى وقت واحد.

وبعثت زينب رسالة إلى «البوابة نيوز» شاكية أمورها قائلة: “بعد طلاقي أصبحت لا املك أي دخل ولم أصرف النفقة حتى الأن وكل ما ارجوه هو معاش من وزارة التضامن الاجتماعي يساعدني عن المعيشه”.

وتابعت: أعول ولدين أحدهم في الثانوية العامة والأخر في الجامعة ويحتاجون إلى مصروفات دراسية كثيرة وأصبحت حياتهم الدراسية مهددة بالضياع في أي وقت في حالة عدم سداد المصروفات وتلبية متطلباتهم المعيشية وكذلك للقدرة على مواجهة غلاء المعيشة؛ لذا أرجو بصرف معاش لي ولأسرتي في أسرع وقت.

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