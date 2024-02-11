المقاولون 2003 يفوز علي فاركو بركلات الترجيح

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز علي فريق نادي فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم علي ملاعب المقاولون في بطولة الجمهورية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 ٠

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب الفريق وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق والكابتن احمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.