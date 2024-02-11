إصابة عامل وتهشم سيارتين إثر سقوط شرفة برج سكني بمنطقة الاستاد بطنطا

شهدت منطقة الاستاد بطنطا، اليوم الأحد، حادث سقوط بلكونة بالدور السابع علوى في أحد الأبراج، أثناء قيام ونش بإنزال مخلفات البناء من الشقة، مما أدى إلى إصابة عامل الونش وخسائر بسيارتين تصادف وقوفهما أسفل البرج.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط بلكونة بالدور السابع علوى في أحد أبراج الرياض أمام منطقة الاستاد بطنطا، وإصابة عامل.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتبين أنه أثناء قيام الونش بعملية نزول مخلفات البناء من الشقة، انهار جزء كبير من البلكونة مما أدى إلى إصابة عامل الونش وحدوث خسائر بسيارتين تصادف وقوفهما أسفل البرج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.