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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عامل يعترف بقتل سيدة بعد دفنها بعين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعترف عامل بقتل سيدة مسنة في منطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد دفنها من قبل أهلها كوفاة طبيعية.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من فني ورشة، 42 سنة، اعترف فيه بارتكابه واقعة قتل سيدة مسنة، حيث انتحل الفني صفة محصل كهرباء لدخول شقة السيدة المسنة. وقام بقتلها بقصد السرقة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش 57 سنة، مقيمه بمفردها واعتقاد أهليتها وفاتها نتيجه أمراض السكر والقلب وتم انهاء اجراءات الدفن من خلال مفتش الصحة.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان ومفتش الصحة حول الواقعة.

التحريات أمراض السكر ألوميتال المباحث