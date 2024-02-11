الدورى الفرنسى.. كاستيو وموني يقودان ستاد بريست

أعلن ايريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كليرمون فوت، وذلك بعد قليل على ملعب "جبريل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، جوليان لو كاردينال، برادلي لوكو.

خط الوسط: مهدي كامارا، بيير لي ميلو، هوغو مانيتي، ماتياس بيريرا لاج.

خط الهجوم: رومان ديل كاستيو، ستيف موني.

ويحتل فريق ستاد بريست المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يقع فريق كليرمون فوت فى قاع ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 15 نقطة.