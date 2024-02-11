"مأساة".. وفاة سيدة وجنينها إثر محاولتها إجهاض نفسها في شقة ببدر

عثرت أجهزة الأمن على جثتى سيدة أندونيسية وجنينها متوفيان داخل شقة سكنية بمدينة بدر وتبين انها حاولت اجهاض نفسها وتفويت برفقة جنينها.

تلقت اجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من موظف لبنانى الجنسية يفيد بوفاة زوجته وابنه داخل شقة بالحي الثالث وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وتم نقل الجثامين الى مستشفى بدر الجامعي، وانتقل رجال المباحث الى موقع الحادث وسماع أقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها و تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفية ربة منزل تحمل جنسية اجنبية وتوفيت اثناء الوضع بمفردها بالشقه.

حيث توفيت بصاله الشقه وعثر بجوارها على جنين عمره 6 أشهر وااحبل السري مربوط وتبين ان المتوفية لها تاريخ مرصى وحاولت الأجهاض وبعد نزول الطفل توفيت .

