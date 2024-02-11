رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع انتظام الدراسة مع بداية الترم الثاني.. صور

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة، على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيداً بما شاهده خلال الجولة من انتظام الدراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن جامعة طيبة التكنولوجية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت، وتجهيز القاعات والمدرجات والفصول الدراسية، وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منتسبي الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، وأجري حوارا مفتوحا معهم، متمنيًا عاما دراسيا سعيدا لكل منتسبي جامعة طيبة التكنولوجية، كما استمع لأراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

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