رمضان 2024 شهر الوحدة الوطنية.. مسلمون ومسيحيون يتشاركون في الصيام

يبدأ الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الارثوذكسية هذا العام مع شهر رمضان المبارك ، و ذلك يوم الأثنين الموافق ١١ مارس في الشهر المقبل و يستمر الصوم لمدة ٥٥ يوماً ، حتي تحتفل الكنيسة بعيد القيامة و يحتفل المسلمين بعيد الفطر المبارك .

حيث تشير الحسابات الي ان اول يوم في شهر رمضان المبارك سيكون الاثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ ، ويستمر شهراً كاملاً .

حيث يعتبر شهر رمضان هو التاسع من شهور الهجري في التقويم الإسلامي، وهو أحد الشهور الهجرية المقدسة، و يستمر رمضان لمدة تتراوح بين 29 و30 يومًا، حسب رؤية الهلال.

أما عن عيد القيامة (الصوم الكبير ) هو احتفال مسيحي يعرف أيضاً بعيد الفصح ، ويحتفل به للاحتفال بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، و يصادف عيد القيامة يوم الأحد الذي يلي الجمعة العظيمة.

أما بالنسبة لمصطلح "الصوم الكبير"، فهو يشير في العادة إلى فترة الصوم والتأمل التي تسبق عيد القيامة عند بعض الطوائف المسيحية. هذه الفترة تعرف أيضا باسم "صوم الربع الكبير" و يبدأ هذا الصوم في يوم الأربعاء الذي يلي الثلاثينيات، ويستمر حتى عيد القيامة.