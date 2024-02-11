استمرار تنظيم الدورات التدريبية بمجال ريادة الأعمال بقرى أسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة تدريبات برنامج ريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، مؤكدة بأن البرنامج التدريبى إستهدف تنظيم عدد ٦ دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقري المنصورية وبنبان قبلي والرقبة بمركز دراو .

مشيرة إلى أن التدريبات تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات .

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات التدريبات يشارك فيها أعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال والموضوعات المتعلقة به .

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