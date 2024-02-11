بالصور.. انطلاق مؤتمر الجمعية الجيولوجية المصرية السنوي

انطلقت فاعليات المؤتمر العلمي السنوي الستون، للجمعية الجيولوجية المصرية، برئاسة الدكتور عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، بحضور الدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية المصرية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومشاركة واسعة من علماء الجيولوجيا ومهندس التعدين.

وصرح الدكتور عمر طعيمة رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية ورئيس المؤتمر، في كلمته أنه على مدار ستة عقود ظل المؤتمر ملتقى العلماء والجيولوجيين في مصر، واتوجه بالشكر لهيئة الثروة المعدنية، لاستضافة المؤتمر باعتبارها بيت كل الجيولوجيين.



وأكد الدكتور عمر طعيمة أن مؤتمر الجمعية الجيولوجية بمثابة ملتقى علمي ومنبر لكل العاملين بالثروة المعدنية، لدراسة الإمكانيات المتاحة للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال الاستخدام الأمثل لكل الوسائل المتاحة، وبأحدث التكنولوجيات في العالم، وتطبيقها في مصر،

واستعرض الدكتور عمر طعيمة أهم أنشطة الجمعية خلال العام الماضي، والتي بدأت بعقد المؤتمر ال ٥٩ وتم خلاله تكريم الأبحاث الفائزة ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات حقلية لشباب مهندسي وجيولوجي مصر، كما تم القاء محاضرات لتدريب شباب الجيولوجيين من علماء الجيولوجيا بمقر هيئة الثروة المعدنية، وان الجمعية استعداد لعمل الندوات والمحاضرات لأي شركات ترغب في ذلك دون مقابل، وفي أى مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد طعيمة أن مجلة الجمعية الجيولوجية المصرية حصلت على تقييم عالي من المجلس الأغلى للجامعات بنقاط درجات «سبعة على سبعة» .



وتمنى طعيمة أن يخرج المؤتمر بما يفيد الجيولوجيين لتستفيد مصر من ثرواتها المعدنية.

وخلال كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، إبلغكم تحيات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متمنيا لكم مؤتمرا مثمرا.

وأكد رمضان أن هيئة الثروة المعدنية تعد بيت كل الجيولوجيين، والمؤتمر يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات في عالم يتطور بسرعة كبيرة.

نعلم أن تحقيق التنمية المستدامة للثروة المعدنية في مصر يأتي من خلال العلم للاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتعزيز الجيولوجيا في مصر، وشكر الجمعية الجيولوجية على هذه الفرصة لتقييم الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الاقتصاد المصري من خلال الاستخدام الأمثل للثروة المعدنية في مصر.

ثم قام الدكتور عمر طعيمة والدكتور ياسر رمضان بتكريم العلماء الذين لهم إسهامات بارزة في مجال التعدين.



وتم تكريم مجموعة من قدامى الجيولوجيين في مصر وكذلك رموز الشركات الداعمة للجمعية الجيولوجية، خلال المؤتمر الذين لهم إسهامات بارزة في مجال التعدين في مصر.

ويضم مجلس الادارة للجمعية الجيولوجية المصرية كلا من الدكتور عمر عبد العزيز محمد طعيمه رئيس شركة الجيولوجي للخدمات التعدينية والبترولية رئيس الجمعية .

والدكتور علي فراج سيد عثمان نائب رئيس الجمعية استاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس

والدكتورة نهلة ابراهيم عبد الغفار مجاهد امين صندوق الجمعية الاستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث ، والدكتورة هدي ابراهيم السيد صالح امين عام الجمعية استشارى جيولوجيا بيئية ، والجيولوجي محمد ابراهيم عبده السيد عضوا استشارى جيولوجى – بالمعاش

والكيميائي محمد فريد أحمد أحمد عضوا كيميائى بهيئة الثروة المعدنية ، والدكتور أبو الحجاج نصر الدين أحمد محمود عضوا مستشار جهاز شئون البيئة فرع البحر الاحمر ، والدكتور محمد صالح حسن حمد عضوا كلية العلوم جامعةالقاهرة ، ودكتور مصطفي شريف مصطفي الميهي عضوا دكتور الشركة العامة للبترول

والدكتورة ميادة سيد عبد المنعم اسماعيل عضوا الشركة العامة للبترول ، والدكتور عمر سيد زكي عبد الرسول عضوا محاضر بجامعة زويل.