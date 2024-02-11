ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة مع اللاعبين

جوزية جوميز من تدريبات
جوزية جوميز من تدريبات الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد، استعدادا للإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

جاءت الجلسة تحفيزية للاعبين من أجل الظهور بمستوى مميز بالفترة المقبلة في المباريات، مع منحه بعض التعليمات الفنية للاعبين .

وعلى هامش المران هنأ الجهاز الفني واللاعبين، الثنائي سيف الجزيري وأحمد حمدي بعيد ميلادهم، حيث نظم اللاعبين ممر شرفي من أجل تهنئة الثنائي .

يقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزية جوميز والذي وقع عقد مع الفارس الأبيض مؤخرا لمدة موسم ونصف .

جوزيه جوميز الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى