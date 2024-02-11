مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأحد، استعدادا للإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

جاءت الجلسة تحفيزية للاعبين من أجل الظهور بمستوى مميز بالفترة المقبلة في المباريات، مع منحه بعض التعليمات الفنية للاعبين .

وعلى هامش المران هنأ الجهاز الفني واللاعبين، الثنائي سيف الجزيري وأحمد حمدي بعيد ميلادهم، حيث نظم اللاعبين ممر شرفي من أجل تهنئة الثنائي .

يقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزية جوميز والذي وقع عقد مع الفارس الأبيض مؤخرا لمدة موسم ونصف .