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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد

رصف طريقي كيما والسماد
رصف طريقي كيما والسماد بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نعمل دائماً فى سباق مع الزمن لنهو المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المراكز والمدن حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمارها على الوجه الأكمل ، لافتاً إلى أن هذا تحقق من خلال الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد ، وجارى إستكمال المرحلة الثانية ، وذلك بمسافة طولية إجمالية 8 كم ، وبتكلفة 154 مليون جنيه ليضم حارتين تتوسطهم جزيرة بعرض متر بداية من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة .

وأوضح اللواء أشرف عطية أن هذا المشروع شهد جهود عظيمة بالتنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان حيث تم فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR ) ، ثم تنفيذ 2 طبقة أسفلت ، فضلاً عن رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل .

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى جاء ضمن حزمة من المشروعات التى تشهدها مناطق شرق المدينة مما يساهم فى تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث .

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المشروعات التنموية والخدمية المرحلة الأولى رصف طريقى كيما والسماد أخبار محافظة أسوان