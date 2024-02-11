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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة أوراق متهم للمفتي طعن شابا وقتله في المطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق متهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامه بتهمة قتل شاب بمشاجرة في المطرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم س.م قتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد بسبب خلافات بينهما سابقة ونشبت مشاجرة علي أثرها قتل المتهم المجني عليه بواسطة سلاح أبيض وإصابه قعدة طعنات أدت لمصرعه في الحال.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه، واعترف ارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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