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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شخصيين للجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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قررنزجهات التحقيق المختصة إحالة شخصيين إلى محكمة الجنايات  لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية 
وتسلمت النيابةالتقرير بالمضبوطات  من المعمل الكيميائي.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما أستروكس بالمطرية. 
تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة المطريه ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس – ميزان حساس - مبلغ مالى  - 2هواتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار,، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية.
 

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