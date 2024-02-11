ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتظام الدراسة في 1495 مدرسة بأسوان

انتظام الدراسة بمحافظة
انتظام الدراسة بمحافظة أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتظمت الدراسة بمحافظة أسوان، خلال أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024، وذلك على مستوى 1495 مدرسة بإدارات أسوان التعليمية الخمس.

وشهدت مدارس أسوان، انتظام دخول الطلاب والطالبات للمدارس الموزعة على إدارات المحافظة الخمس، وهى: "أسوان ونصر النوبة ودراو وإدفو وكوم أمبو"، بعد أن بدأت الدراسة أمس السبت فى 126 مدرسة فقط على مستوى محافظة أسوان ، وهى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

وحضر الطلاب طابور الصباح وانتظمت الحصص داخل الفصول خلال الفصل الدراسى الثانى، مع التشديد على الإلتزام بإجراءات الوقاية والحماية من الفيروسات.

IMG-20240211-WA0029
IMG-20240211-WA0029
IMG-20240211-WA0028
IMG-20240211-WA0028
IMG-20240211-WA0027
IMG-20240211-WA0027
IMG-20240211-WA0023
IMG-20240211-WA0023
IMG-20240211-WA0024
IMG-20240211-WA0024
IMG-20240211-WA0025
IMG-20240211-WA0025
IMG-20240211-WA0026
IMG-20240211-WA0026
IMG-20240211-WA0022
IMG-20240211-WA0022
IMG-20240211-WA0021
IMG-20240211-WA0021
IMG-20240211-WA0020
IMG-20240211-WA0020
IMG-20240211-WA0018
IMG-20240211-WA0018
IMG-20240211-WA0017
IMG-20240211-WA0017
الفصل الدراسي الثاني انتظام الدراسة أخبار محافظة أسوان