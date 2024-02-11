انتظام الدراسة في 1495 مدرسة بأسوان

انتظمت الدراسة بمحافظة أسوان، خلال أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024، وذلك على مستوى 1495 مدرسة بإدارات أسوان التعليمية الخمس.

وشهدت مدارس أسوان، انتظام دخول الطلاب والطالبات للمدارس الموزعة على إدارات المحافظة الخمس، وهى: "أسوان ونصر النوبة ودراو وإدفو وكوم أمبو"، بعد أن بدأت الدراسة أمس السبت فى 126 مدرسة فقط على مستوى محافظة أسوان ، وهى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين.

وحضر الطلاب طابور الصباح وانتظمت الحصص داخل الفصول خلال الفصل الدراسى الثانى، مع التشديد على الإلتزام بإجراءات الوقاية والحماية من الفيروسات.

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