قصف روسي عنيف على منطقة نيكوبول الأوكرانية

تعرّضت منطقة نيكوبول الأوكرانية لقصف روسي عنيف اليوم السبت، حيثُ شنت القوات الروسية 10 غارات على المنطقة باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية، وفقا لسيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في دنيبروبتروفسك.

وقال ليساك في منشور أذاعته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الأضرار طالت أربعة منازل، وتم تدمير مبنى مزرعة، ولحق بآخر أضرار، وتدمرت خطوط الكهرباء ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال ليساك، إنّ القصف الروسي كان "وحشيًا" و"غير مبرر"، ودعا ليساك المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، وتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف.