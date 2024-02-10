الاختراع المعجزة.. كيف يعمل الهاتف المحمول؟

الهاتف المحمول واحد من الاختراعات التي يعتبرها البشر معجزة العصر الحديث، وعند ظهوره لأول مرة كان البشر لا يستوعبون طريقة عمله كيف ينقل جهاز صغير الصوت والرسائل من اي مكان دون اتصاله باسلاك او ارتباطه بأي شىء ومازال البشر يتساءلون كيف يعمل الهاتف المحمول، طريقة عمل الهاتف المحمول قريبة من الهاتف الأرضي ولكن الخطوط الارضية تحمل المكالمات على طول الكابلات الكهربائية، اما الهاتف المحمول فيمكنه إرسال واستقبال المكالمات بدون اتصالات سلكية من أي نوع.

ويستقبل الهاتف المحمول المكالمات باستخدام موجات الراديو الكهرومغناطيسية لإرسال واستقبال الأصوات التي عادة ما تنتقل عبر الأسلاك، ووجود الشخص في اي مكان فهو محاط بالموجات الكهرومغناطيسية وبرامج التلفزيون والراديو والإشارات التي يستقبل من خلالها المكالمات الهاتفية اللاسلكية، وشبكات الهواتف المحمولة المصدر الأسرع نمو للطاقة الكهرومغناطيسية في العالم من حولنا، وعندما تتحدث في الهاتف المحمول يقوم ميكروفون صغير في الهاتف المحمول بتحويل الأصوات المرتفعة والمنخفضة لصوتك إلى نمط متناظر من الإشارات الكهربائية، وتعمل رقاقة صغيرة داخل الهاتف المحمول على تحويل هذه الإشارات إلى سلاسل من الأرقام.

ويتم تجميع الأرقام في موجة لاسلكية ويتم بثها من هوائي الهاتف وتندفع موجة الراديو عبر الهواء بسرعة الضوء حتى تصل إلى أقرب سارية للهاتف المحمول، والمكالمات التي يتم إجراؤها من هاتف محمول إلى هاتف آخر على نفس الشبكة تنتقل إلى وجهتها عن طريق توجيهها إلى المحطة الأساسية الأقرب إلى الهاتف وأخيرا إلى ذلك الهاتف نفسه، والمكالمات التي يتم إجراؤها إلى هاتف محمول على شبكة مختلفة أو خط أرضي تتبع مسار أطول ويتعين توجيههم إلى شبكة الهاتف الرئيسية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم النهائية.

والهاتف المحمول يحتوي على جهاز إرسال لاسلكي لإرسال إشارات الراديو من الهاتف وجهاز استقبال لاسلكي لاستقبال الإشارات الواردة من الهواتف الأخرى، وجهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي ليس عالي الطاقة، مما يعني أن الهاتف المحمول المحمول لا يمكنه إرسال إشارات بعيدة جدا وهذا ليس عيبا إنه سمة متعددة في تصميمه، وتعمل معظم الهواتف المحمولة باستخدام التكنولوجيا الرقمية فهي تحول صوتك إلى نمط من الأرقام ثم ترسلها عبر الهواء.