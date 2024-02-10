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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي الزمالك، بطاقم تحكيم مباراته أمام فريق أبوسليم الليبي يوم 25 من الشهر الجاري، بالجزائر، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. 
ويضم طاقم التحكيم الجامبي، جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول و عمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

كما اختار الاتحاد الأفريقي لكرة الجزائري رشيد أوكالي مراقباً للمباراة، و التونسي مراد الدعمي مراقباً للحكام.

يذكر أن فريق الزمالك يأتي في صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

ويقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزية جوميز والذي تولي المهمة خلفا لمعتمد جمال .

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبوسليم الليبي الزمالك الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى