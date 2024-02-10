الدوري الإيطالي.. روما يتفوق على إنتر ميلان في الشوط الأول

تفوق فريق روما على ضيفه إنتر ميلان في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الأولمبيكو، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة الإنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول، إلا أن روما أنهى أول 45 دقيقة متقدمًا على النيراتزوري بهدفين مقابل هدف.

افتتح فرانشيسكو أتشيربي التهديف للضيوف في الدقيقة 17، ثم أدرك جيانلوكا مانشيني التعادل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 28.

ونجح ستيفان شعراوي وضع فريق الذئاب في المقدمة على الأفاعي بهدف ثان في الدقيقة 44، لينتهي شوط اللقاء الأول بنتيجة 2-1.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب مركز الوصافة، بينما يأتي روما في المرتبة الخامسة وفي رصيده 38 نقطة.

وكان روما، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: كارسدورب - مانشيني - هويسين - أنخلينو

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.

أما إنتر ميلان، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دارميان - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فيديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.