تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل والده في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم وأمانة سر نصيف أمين وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة شاب متهم بقتل والده، وذلك لجلسة الثلاثاء 13 فبراير الجاري وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.



وجاء أمر الإحالة، بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم وائل .م ص. ع (محبوس) بقتل، والده المجني عليه محمود صديق علي إبراهيم، عمداً علي إثر قيامه بتوجيه اللوم والنقد للمتهم الذي أستل سلاحيين أبيض تاليين الوصف كانا متواجدين بمسرح الجريمة منهالاً عليه طعنا بهما، مما دفع المجني عليه اللوذ بحياته والاحتماء بدورة المياه بغية حجب المتهم.



عنه الذي تبعه دالفاً خلفه موصداً الباب عليهما مستكملاً التعدي عليه طعناً فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيض (عدد إثنين سكينة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات، بناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجنابة والجنحة.