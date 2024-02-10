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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تنهي عقود إيجار أراضي سفارة أوكرانيا ردًا على قرار كييف

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدارة العقارات في روسيا قررت إنهاء عقود إيجار الأراضي المخصصة للسفارة الأوكرانية في موسكو.

وأوضحت زاخاروفا، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي ردًا على قرار مجلس مدينة كييف بإنهاء عقد إيجار الأراضي التي تقع عليها السفارة الروسية في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا إن مجلس مدينة كييف أعلن، في أبريل الماضي، إنهاء عقد إيجار قطعة الأرض التي يقع فيها مجمع السفارة الروسية في أوكرانيا.

وأكدت أن الدبلوماسية تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، لذا قررت إدارة العقارات في مدينة موسكو أيضًا إنهاء اتفاقيات الإيجار لقطع الأراضي المخصصة للسفارة الأوكرانية في موسكو.

وأضافت زاخاروفا أن الجانب الأوكراني قد تم إبلاغه بهذا القرار.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة تصعيد جديد في التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

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