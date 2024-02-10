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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية تنظم برنامج أساسيات المشورة للخدام

المطران الدكتور سامي
المطران الدكتور سامي فوزي
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نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، "برنامج أساسيات المشورة للخدام"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأكد رئيس الأساقفة أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة.

يهدف البرنامج إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، إذ انضم له ٦٠ من قساوسة وخدام الكنيسة، حيث يستمر البرنامج لمدة عام، على أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين.

يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي الاطفال والمشورة الزوجية ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية بأسيوط.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لرعاية الأسر داخل إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، التي تضم ٢٧ كنيسة في مختلف المحافظات داخل مصر، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هى أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.

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لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية برنامج اساسيات المشورة للخدام الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك