محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاءات التحول الرقمي

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ماحققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى جميع القطاعات، وتعظيم إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات وسبل إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة لأهالى كفرالشيخ فى وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديدة، وتجهيزه بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة باستخدام المنظومات الالكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.

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