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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية تلزم إسرائيل بضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، بآليات دولية ملزمة لإسرائيل تضمن حماية المدنيين وتمنع تهجيرهم.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الدول الداعمة لإسرائيل تواصل المراهنة على قرارات وأخلاقيات دولة الاحتلال، فيما يتعلق بتحذيراتها من حدوث مجازر وكوارث إنسانية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تهديداتها باجتياح رفح، التي يتواجد فيها ما لا يقل عن مليون ونصف المليون مواطن، معرضين للقتل أو التهجير أو النزوح القسري المستمر، تحت قصف آلة الحرب الإسرائيلية.
وحذرت الوزارة تلك الدول من تكرار فشلها في ضمان حماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحماية المراكز المدنية التي تقدم لهم الخدمات بما فيها الإغاثية والصحية في رفح، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حربها وقتلها للمدنيين وعمقت نزوحهم بعد أن دمرت منازلهم.

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