تجهيز شادر متكامل للسلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان الكريم

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم يرافقة محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال تجهيز شادر متكامل للسلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة بشارع كمال النجار، حيث يتم عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وكان رئيس المدينة قد عقد اجتماعاً تنسيقياً يناير الماضي بحضور مديري إدارة التموين والرقابة التموينية وعدد من كبار تجار الجملة بمدينة الشهداء لبحث سبل إقامة الشادر، والتأكد من إقبال تجار الجملة على المشاركة في تزويد الشادر بالسلع اللازمة، واختيار أفضل الجزارين للمساهمة باللحوم، فضلاً عن كيفية إمداد الشادر بالخضراوات والفاكهة، حيث أعرب التجار عن موافقتهم على المساهمة في إمداد الشادر بما يلزم من السلع بأسعار مخفضة تقترب من سعر الفاتورة بما يحقق أرباحاً رمزية للتجار للتخفيف عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام بتوفير السلع الغذائية الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتخفيف عن كاهلهم.