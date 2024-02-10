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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس الشعب الصومالي يصادق على انضمام البلاد إلى مجموعة دول شرق إفريقيا

الصومال
الصومال
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صادق مجلس الشعب الصومالي الفيدرالي بالأغلبية الساحقة، اليوم السبت، على اتفاقية انضمام الصومال إلى مجموعة دول شرق إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن انضمام الصومال إلى مجموعة دول شرق إفريقيا سيخدم بشكل كثير رجال الأعمال والمواطنين؛ حيث يسهم ذلك في إيجاد سوق لمنتجاتهم.

وقد انضمت الصومال رسميا إلى مجموعة دول شرق إفريقيا في الـ24 من نوفمبر العام الماضي، بعد جهود حثيثة من الحكومة الصومالية، لتكون ثامن دولة تنضم إلى مجموعة دول شرق إفريقيا، بعد بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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