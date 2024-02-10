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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. حمزة نمرة يتألق في حفل غنائي بالشيخ زايد

حمزة نمرة
حمزة نمرة
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أحيا الفنان حمزة نمرة حفلا غنائيا في منطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وقدم حمزة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور منها "داري، رايق" وغيرها، وتعاون خلال الحفل مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

يشار إلى أن حمزة نمرة طرح في أغسطس الماضي ألبومه الأحدث "رايق"، والذي ضم أغاني: "عالم كدابة"، "أكيد راجعين"، "مش سليم"، "مرايات"، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع مجموعة من الشعراء، من بينهم عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي.

حمزة نمره حفل الشيخ زايد