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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة بالوايلي

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة والسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيمائي وإحراز باقي المضبوطات.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية والاتجار فى المواد المخدرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة").
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الاتجار، واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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