إيرادات الموسم السينمائى.. نور النبوي يواصل التصدر ومنى زكي ومحمد إمام فى المنافسة

يواصل فيلم الحريفة تصدر شباك الموسم السينمائى الحالى، بإيرادات تعدت ال 53 مليون منذ طرحه بدور العرض السينمائى، ويحتل المركز الأول بين أفلام العرض السينمائى المتواجدة حاليًا.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم الشباب نور النبوى، خالد الدهبى، كزبرة، بيومي فؤاد، ونجم الكرة أحمد حسام ميدو والإخراج رؤوف السيد.

تلاحق الفنانة مني ذكي السباق السينمائى فى المركز الثانى من خلال فيلم رحلة 404 بإيرادات أمس تتعدى المليون، ولاقى الفيلم ردود أفعال ايجابية من قبل الجمهور والمتابعين والنقاد.

الفيلم بطولة مني ذكي،محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوى، والإخراج هاني خليفه.

وفى المركز الثالث يأتى فيلم أبو نسب بإيرادات أمس تعدت النصف مليون جنيه، ومازال الفيلم ينافس بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال جولاته الخارجية بدور العرض السينمائى الدولى، ومستمر بالعرض فى الدول الأوروبية.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، صلاح عبدالله، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.