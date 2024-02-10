ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

إيرادات الموسم السينمائى.. نور النبوي يواصل التصدر ومنى زكي ومحمد إمام فى المنافسة

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل فيلم الحريفة تصدر شباك الموسم السينمائى الحالى، بإيرادات تعدت ال 53 مليون منذ طرحه بدور العرض السينمائى، ويحتل المركز الأول بين أفلام العرض السينمائى المتواجدة حاليًا.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم الشباب نور النبوى، خالد الدهبى، كزبرة، بيومي فؤاد، ونجم الكرة أحمد حسام ميدو والإخراج رؤوف السيد.

تلاحق الفنانة مني ذكي السباق السينمائى فى المركز الثانى من خلال فيلم رحلة 404 بإيرادات أمس تتعدى المليون، ولاقى الفيلم ردود أفعال ايجابية من قبل الجمهور والمتابعين والنقاد.

الفيلم بطولة مني ذكي،محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوى، والإخراج هاني خليفه.

وفى المركز الثالث يأتى فيلم أبو نسب بإيرادات أمس تعدت النصف مليون جنيه، ومازال الفيلم ينافس بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال جولاته الخارجية بدور العرض السينمائى الدولى، ومستمر بالعرض فى الدول الأوروبية.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، صلاح عبدالله، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

 

فيلم الحريفة نور النبوي الفنان نور النبوى رحلة 404 مني ذكي الفنانة منى ذكي ابو نسب محمد إمام