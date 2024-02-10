رئيس جامعة قناة السويس يكشف عن إحصائية الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إحصائيات الاختبارات الإلكترونية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، والصادرة عن مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاع شؤون التعليم والطلاب، حيث بلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية 41466 في 204 مقرر دراسي.

وأوضح "مندور" أن الاختبارات الإلكترونية تجري داخل جامعة قناة السويس داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر كلية الطب البشرى، ويضم 422 جهاز، ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقر كلية الطب البيطري بإجمالي 510 جهاز، لافتًا إلى أن العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يضم أربعة طوابق بسعة 3500 جهاز.

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري بلغ 9890، أما بكلية الطب بلغ عدد الجلسات2805، بينما بلغت جلسات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب جراحة الفم والأسنان 821، فيما بلغت 11500 جلسة بكلية التمريض، و264 بكلية الزراعة، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبلغ عدد جلسات الاختبارات الإلكترونية بها 11960

فضلا عن 4226 جلسة اختبارات إلكترونية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية الصيدلة في 70 مقرر دراسي.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة إلى أن الاختبارات يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية. منظومة Gourmet و ذلك تحت إشراف الجامعة. وأيضا تقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات. وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بمعظم كليات الجامعة على استخدام المنظومتين، وكذلك تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة علي إدارة المنظومتين.