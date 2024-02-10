برلماني: موقف مصر ثابت وواضح للعالم بشأن القضية الفلسطينية والمزايدة عليه مرفوض

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن مصر تُقدم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتُنسق مع جميع الأطراف لتخفيف الأزمات الإنسانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه و موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ثابتا و راسخا منذ أحداث 7 أكتوبر بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني و الإغاثي للأشقاء في قطاع غزة واعلان مصر رفض المخطط الذي يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ موقف سيادي وشهد عليه العالم بأثره، بعدد من اللقاءات الصحفية التي شهدهما وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، من رفض تهجير الفلسطينين عن أرضهم، وعن زيادة كمية المساعدات لأهلنا في غزة.

وأكد عكاشة، أن حديث بايدن عن مصر وقيادتها السياسية بغلق معبر رفح وعدم دخول المساعدات، هو محض دعاية انتخابية لتصحيح موقفه أمام الشعب الأمريكي بعد أن أدانت محكمة العدل الدولية ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينين.