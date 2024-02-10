طلب إحاطة حول تسريب امتحانات نصف العام بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي عن تسريب امتحانات نصف العام بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ونشرها على المواقع الالكترونية.



وتساءلت النائبة عن المسؤول عن التسريب وكيف وصل نموذج الامتحان بإجابته للطلاب وكيف تخترق سرية الامتحانات مما يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة تجاه هذا الامر؟.



وأكدت السعيد أن هذه الوقائع تضر بمستقبل جيل كامل من الطلاب، ومن المؤسف أن يحدث هذا في جامعة أسيوط التي تعد من الجامعات العريقة على مستوى الجامعات المصرية ولابد من الحفاظ على مكانتها ومحاربة الفساد والمفسدين.